Próximo filme de 'Star Wars' terá cenas com Carrie Fisher

Depois da Disney anunciar que não iria digitalizar Carrie Fisher, a Leia de Star Wars, no Episódio IX, próximo filme da série, seu irmão, Todd Fisher falou para a imprensa que imagens não utilizadas no Episódio VII e VIII da saga serão aproveitadas na parte final da nova trilogia.



Conversando com o New York Daily News, Todd disse que a companhia pediu autorização para ele e Billie Lourd, filha de Carrie, usarem as imagens. "Ela é parte integral do universo Star Wars e os fãs merecem ter ela no último filme. Agora, a presença dela nos filmes é muito mais poderosa", comentou.



Carrie Fisher morreu em dezembro de 2016, após sofrer parada cardíaca em um voo entre Londres e Los Angeles. O Episódio VIII da saga, Os Últimos Jedi, tem direção de Rian Johnson e estreia no Brasil em 14 de dezembro. Já o Episódio IX está em pré-produção e tem estreia prevista para 2019.