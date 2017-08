Príncipe William conta ter sentido a presença de Diana em funeral

Príncipe William, hoje com 35 anos, contou à BBC que sentiu a presença da mãe enquanto andava atrás do seu caixão em seu funeral no dia 6 de setembro de 1997, há 20 anos.

"Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, essa caminhada", revelou no trailer para "Diana, 7 dias", um novo documentário da BBC que se concentra na semana após a morte de Diana. "Sentia que ela estava quase caminhando junto a nós para nos ajudar a passar por isso", contou o príncipe.

William e Harry tinham apenas 15 e 12 anos, respectivamente, quando perderam sua mãe. Em seu funeral, os dois meninos caminhavam ao lado de seu avô, o Duque de Edimburgo, seu tio, Earl Spencer e seu pai, o Príncipe Charles, atrás do caixão de Lady Di.

William e Harry estavam na Escócia com sua avó, Rainha Elizabeth II, quando souberam que sua mãe morrera em um acidente de carro em Paris.

"O choque nunca te deixa", disse Harry sobre quando descobriu a notícia. "O choque é a maior coisa, e ainda sinto isso 20 anos depois sobre minha mãe".