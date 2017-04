Príncipe Harry conta ter vivido 'caos total' após morte da princesa Diana

O príncipe Harry afirmou que viveu dois anos de "caos total" depois da morte da mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro em 1997.

Em uma rara entrevista ao jornal britânico "The Telegraph", publicada nesta segunda-feira (17), Harry, hoje com 32 anos, conta que "blindou todas as suas emoções" por quase duas décadas enquanto lidava com a perda da mãe, apesar de seu irmão mais velho, o príncipe William, ter tentado convencê-lo a buscar ajuda.

Depois de se sentir "em vias de socar alguém" e enfrentando crises de ansiedade durante compromissos da realeza britânica, Harry disse que só começou a lidar com o luto quando estava com 28 anos, ou seja, há cerca de quatro anos.

A vida sob escrutínio do público, conta o neto da rainha Elizabeth 2ª, o deixou "muito perto de um colapso total em várias ocasiões". Ele diz que está bem agora, depois de buscar ajuda com profissionais e começar a praticar boxe.

Harry falou ao podcast "Mad World" (mundo louco), que entrevista personalidades sobre suas experiências de saúde mental.