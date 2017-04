Porto Alegre (RS) - Tchê Music

Ninguém duvida que Poa impressiona por seus restaurantes refinados, rica programação cultural e bons parques arborizados. Mas a cidade também se destaca por um estilo musical assinatura. No Rio Grande do Sul, foi originada a Tchê music, variação da música gaúcha tradicional, popularizada por bandas como Tchê Garotos (foto). Em churrascarias na região, é fácil observar a mistura das duas gerações: os passos e figurino característico do gênero tradicional com a charmosa musicalidade do atual. Imperdível!