Porque os dentes ficam amarelos? Resposta pode estar na genética 🎥

Além de falta de escovação e excesso de corantes na alimentação, a cor dos dentes pode ser influenciada também por questões genéticas. A boa notícia é que há como deixar os dentes mais brancos, mesmo nestes casos.

É o que explica o dentista Rildo Lasmar no terceiro e último episódio do programa de saúde bucal do POPULAR.

Confira: