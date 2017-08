Por Uma Vida Melhor: De bem com o espelho

Em tempos de redes sociais, onde a grama do vizinho parece sempre mais verde, problemas com a autoestima tem afetado ainda mais os adolescentes. Não mais crianças, mas ainda longe da fase adulta, enquanto tentam se tornar sujeitos de suas próprias ações e escolhas, eles ainda têm de lidar com as mudanças no corpo e na mente. Esse acaba também se tornando um momento de travar uma batalha com a imagem, levando em conta padrões de beleza, preferências pessoais e a necessidade de pertencimento a seus grupos.

Muitos acabam se rendendo à busca por procedimentos estéticos, como depilação a laser, peelings e preenchimento. Lotam os salões de beleza e batem ponto nas academias. Especialistas dizem que não existe uma idade mínima para iniciar intervenções, mas que deve elas sempre precisa ser feitas com bom senso e sempre de acordo com eventuais e reais necessidades. Em foco é preciso estar sempre a autoestima do adolescente, deixando de lado o exagero e o modismo.

Foi assim com a estudante Laura Ferro da Costa, 19 anos, que nos últimos anos passou por um longo processo terapêutico para se aceitar. Só então, ela colocou em sua rotina cuidados que fizeram dela uma jovem que gosta do que vê no espelho. “A construção da minha autoestima acompanhou o processo de reconhecimento das minhas qualidades. Ao longo do processo terapêutico vi que tinha que valorizar minhas qualidades. Eu era muito magra, mas tinha a cintura bacana. Minhas pernas não eram tão torneadas, mas meu cabelo era bonito”, elenca.

Laura procurou uma dermatologista e começou a frequentar a academia, onde vai cinco vezes por semana. Fez um preenchimento o nariz, para deixá-lo mais expressivo, aplica ácido para clarear manchas e não sai de casa sem hidratante e filtro solar. Limpeza de pele trimestral e uma alimentação mais saudável também foram incluídas no dia a dia da estudante.

Mudança consciente

A psicóloga Denise Assis Fleury Curado alerta para o risco do jovens que, na tentativa de serem aceitos, começam a imitar o estilo de outras pessoas. “O jovem acaba alienado. Ser sujeito é assumir responsabilidades e lidar com suas próprias questões, mesmo em momento de reorganização do indivíduo em relação a sua imagem corporal e a seu lugar no mundo. É assim que se desenvolve a autoestima”, define.

A especialista enfatiza o papel dos pais nesse processo. Nunca fazer comparações entre irmãos ou com outros adolescentes, valorizar as características dos filhos e repetir, sempre que possível, o quanto as qualidades dos jovens são admiráveis é um bom caminho. Além disso, o núcleo familiar é fundamental na abertura e na criação de diálogos para o adolescente, que poderá participar, opinar, questionar e apresentar soluções.

Foi assim na casa do estudante João Siqueira Marino, 16 anos. O adolescente teve a liberdade de escolher as atividades extracurriculares e já fez ginástica olímpica, futebol, crossfit e capoeira. Hoje ele pratica parkour, especialmente em busca por bem-estar. Além disso, o jovem tem acompanhamento nutricional e usa produtos para pele, dentes e cabelo. A prática de esportes é muito recomendada por especialistas, já que o jovem passa a ter oportunidade de conhecer pessoas novas e interagir com elas.

Hoje, João se acha bonito, mas nem sempre foi assim. A cobrança na escola pesou para que o jovem aumentasse os cuidados com a aparência e com a alimentação. Em contrapartida, as aulas não foram deixadas de lado e as boas notas contribuem muito para autoestima do estudante.