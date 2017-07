Por autoestima e vaidade, homens superam tabu e procuram mais cirurgias plásticas

Tirar a camisa e se sentir à vontade sempre foi um desafio para o advogado Rui de Souza Ferreira, de 35 anos. Não que a barriga fosse a vilã. Com 1,80 m de altura e 80 quilos, ele não estava acima do peso. O que tirava o seu sono era a gordura localizada na região abdominal. Rui tentou várias alternativas para eliminar o incômodo: fez lutas marciais, jogou futebol e corria quatro vezes por semana pelas ruas da cidade. O esforço não resolveu e o pneuzinho continuava lá. A solução para o problema foi uma lipoaspiração.

Rui de Souza não está sozinho. Quando o assunto é cirurgia plástica, a ala masculina opta cada vez mais pelo bisturi. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), nos últimos cinco anos, o número de intervenções quadruplicou, passando de 72 mil para 276 mil ao ano – aumento de 284% –, com uma média de 31,5 por hora. “O homem também tem o direito de se sentir bem, de se cuidar”, avalia o cirurgião e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás, Luiz Humberto Garcia de Souza.

Entre os fatores que podem ter acelerado a presença deles nos procedimentos estéticos, estão o aumento da vaidade, as novas técnicas menos arriscadas nesse tipo de intervenção – o que fez com que o tempo do pós-operatório fosse mais curto – e aos poucos uma mudança de mentalidade em relação aos padrões de beleza. Também contribuíram para esse avanço a melhora na expectativa de vida e a disputa para entrar no mercado de trabalho. “A busca por afirmação elevou o número dos homens nos consultórios”, assegura Luiz Humberto.

Antes de encarar a cirurgia, o advogado Rui de Souza procurou uma nutricionista, fez dieta com zero carboidrato e emagreceu 9 quilos. Ele treinou duro também para correr a Maratona do Rio de Janeiro no ano passado e se tornou um maratonista. Durante três anos, foram várias tentativas em vão para não precisar se submeter ao procedimento cirúrgico. “Fiz de tudo, mas a lipo acabou sendo o último recurso porque o meu corpo era todo magro, menos o abdome. Era algo que me incomodava bastante”, explica.

Assim como boa parte dos homens, a decisão de fazer uma cirurgia plástica não foi fácil para Rui. Ainda impera entre o público masculino um tabu de que o procedimento é algo de mulher. Até falar que fez alguma intervenção no corpo é uma barreira. “A maioria das pessoas que se submete à operação estética tem receio de assumir. Comigo foi assim também no início. Depois, percebi que não passava de uma bobeira. Todo mundo quer ficar mais bonito, mas ninguém quer revelar qual foi o santo”, brinca ele, que, depois de dois meses após a cirurgia, voltou aos treinos de corrida de rua.

A lipo não é a única na lista de preferência dos homens na hora de buscar uma correção no corpo. De acordo com o levantamento da SBCP, os procedimentos estéticos mais procurados por eles são a redução das mamas (ginecomastia), cirurgias no nariz (rinoplastia), nas pálpebras (blefaroplastia), nas orelhas (otoplastia), retirada das rugas do rosto (ritidoplastia) e implante capilar. Os custos variam de R$ 7 mil a R$ 12 mil. A escolha masculina está basicamente relacionada à idade, mas eles têm começado cada vez mais cedo.

Orelha nova

Melhorar a autoestima também levou o chef de cozinha Júnior Lelis, 27 anos, para o consultório de um cirurgião plástico. Ele se submeteu a uma otoplastia, cirurgia para correção de deformidades na orelha externa. O procedimento foi realizado em pleno carnaval do ano passado. Mesmo sem sofrer com piadinhas na escola, solucionar o problema era um sonho desde a adolescência, quando deixou o cabelo crescer para esconder a imperfeição. “Foi uma das melhores coisas que fiz no meu corpo na vida, um boom estético”, comemora.

Uma semana antes da operação, o chef de cozinha cortou o cabelo para sentir o prazer de usar um corte curto sem disfarces. “Queria extravasar e mostrar para todo mundo o meu novo visual. Mesmo que para muita gente era algo quase imperceptível, aquilo me chateava. No meu caso, fez toda a diferença e estou muito feliz”, celebra. Depois da cirurgia, Júnior enfrentou os incômodos do pós-operatório, como não se movimentar e dormir de barriga para cima. “Passaria por tudo de novo para ficar do jeito que está agora”, vibra.