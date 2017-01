Popozuda em cena no Avalon Club

A turma de cãezinhos da Patrulha Canina, do canal pago Nickelodeon, anima as férias da criançada a partir de hoje na Praça de Eventos do Goiânia Shopping. O evento é inédito na cidade e oferece um circuito de atividades gratuitas para crianças com idade de 4 a 12 anos. Para brincar, basta fazer o cadastro antecipado no local e agendar o horário. A participação será feita de acordo com a ordem de chegada e a disponibilidade de vagas. O funcionamento de segunda a domingo é das 14 às 20 horas, com sessões de 30 minutos. As sessões comportam até 12 crianças e contam com a presença de monitores. Com cenografia colorida e ambiente lúdico, o evento Patrulha Canina propõe um circuito de missões a serem cumpridas, como visitar a torre do quartel general, apagar o incêndio do prédio com a ajuda do personagem Marshall no “acerte o alvo”, resgatar os filhotes presos e perdidos junto aos companheiros Ryder e Chase na “cama de gato”, entre outros. Av. T-10, Setor Bueno

Dona do hit Beijinho no Ombro, a cantora Valesca Popozuda é a atração principal hoje da festa Milk Shake do Avalon Club, a partir das 22h30.

A funkeira carioca chega em Goiânia para lançar seu novo single, Viado. A música, focada no público LGBT, é mais um passo que a artista dá em direção ao pop e cada vez mais distante do funk proibidão. Viado vem na sequência de Boy Magia e Sou Dessas, uma parceria com a cantora Claudia Leitte, uma verdadeira ode ao novo feminismo.

A carioca deve também animar o público com sucessos mais conhecidos como o hit Beijinho no Ombro e Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar. Divertida e provocadora, Popozuda - que carrega no RG o nome Valesca Reis dos Santos - é um fenômeno cultural que transita bem entre o pop e o funk malicioso e sempre dá o que falar. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 40. A boate fica na Rua 137, nº 241, Setor Marista. Mais informações: 3956-0610.

Férias

Futebol de sabão na Casa da Praça

A colônia de férias da Casa da Praça Espaço Recreativo promove hoje uma escorregadia atração com futebol de sabão.

A brincadeira será das 13h30 às 17h30, e a programação continua até o dia 27 com diversas atividades para crianças de 2 a 10 anos, que são divididas em grupos para cada faixa etária.

O espaço funciona com dois turnos e oferece outras atividades, como pinturas no azulejo, oficinas de culinária, contações de história, cineminhas e baladinhas, shows de mágica, aulas de zumba, teatro, entre outras. Valor diário: R$ 80. Rua T-16, nº 71, Setor Bueno. Informações: 3092-3661.

Show

Cenário underground no Bolshoi Pub

Os fãs das bandas Muse, Arctic Monkeys e Kings of Leon não podem perder a apresentação da banda Skolta no Bolshoi Pub hoje, a partir das 21 horas. O show vai contar com um repertório que transita por todas as fases dos três ícones do cenário alternativo e underground, até o seu momento atual. A Skolta já lançou seu primeiro disco autoral, Perímetro Urbano, e atualmente está em processo de composição de seu segundo álbum, além de lançar uma série de vídeos em estúdio do repertório autoral. A banda é formada por Nathan Neres (vocais e violão), Ricardo Sousa (guitarras), Rickson Medeiros (baixo e vocais), Paula Bernardes (bateria) e Miguel Ângelo (convidado especial nos teclados e guitarra). Os ingressos antecipados custam R$ 30. A casa fica na Rua T-53, esq.c/ Av. T-2, nº 1.140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Santafé Hall

Noite de funk e sertanejo

O MC Don Juan se apresenta hoje, a partir das 22 horas, no Baile Classe A, no especial de verão da boate Santafé Hall. No repertório do jovem cantor paulista, as músicas Oh Novinha Eu Quero Te Ver Contente, Foi Sem Querer Querendo, Dia de Festa e Eu Sou do Corre. O artista começou a cantar funk em 2012. Ainda na noite, show com a dupla Marcos e Iuri. Ingressos na bilheteria: R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). Com nome na lista homens pagam R$ 40 e mulheres têm entrada franca. A boate fica na Av. 136, nº. 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Música

Noite de clássicos de jazz no hotel Mercure

Clássicos de grandes ídolos da música como Frank Sinatra e Louis Armstrong fazem parte do repertório da noite de jazz hoje, às 20h30, no Restaurante Coralina, no hotel Mercure. A banda é formada pelos músicos Bororó (foto), baixo, que já se apresentou com grandes nomes da MPB como Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento, Emídio Queiroz, guitarra, Marcos Xará, bateria, Evaldo Robson, saxofone, e Regiânea Costa nos vocais. A noite cultural traz ainda blues e música popular brasileira. O público poderá conferir também um cardápio exclusivo assinado pelo chef Humberto Marra e inspirado na cidade norte-americana de Nova Orleans, berço do jazz. Couvert artístico: R$ 10. O Restaurante fica Av. República do Líbano, nº 1.613, Setor Oeste. Mais informações: 3605-7571.