Política cultural: Nova polêmica na repartição do bolo

Polêmica antiga no fomento cultural, a inclusão do termo “projetos de natureza religiosa” na Lei Municipal de Cultura de Goiânia, motivou novas reações nas primeiras semanas de 2017. Fruto de projeto de lei do ex-vereador Tayrone di Martino, a alteração passou a valer com a publicação, em 29 de dezembro, do Diário Oficial do Município da sanção do ex-prefeito Pau...