Polícia usa imagens de câmera de segurança para indiciar sertanejo Victor por agressão

O cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla com o irmão Léo, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (4) após ter sido acusado de agressão contra a mulher Poliana Bagatini no dia 24 de fevereiro. A PCMG divulgou uma nota à imprensa dizendo que o indiciamento foi feito com base no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio onde supostamente houve a agressão.

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que relatou à Justiça o inquérito instaurado a partir da denúncia de agressão registrada por Poliana Chaves. Assim, diante das provas coletadas, a PCMG concluiu pelo indiciamento de Victor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima. Não será concedida entrevista”, diz a nota da Polícia.

Em entrevista ao Extra, o advogado do cantor, Felipe Martins Pinto afirmou que Victor já sabe da notícia e que “confia na justiça e na apuração do caso”.

Relembre o caso

Victor Chaves foi acusado pela mulher Poliana Bagatini de agredi-la fisicamente com chutes e pontapés no dia 24 de fevereiro. Segundo o depoimento da mulher do sertanejo à Polícia, a mãe e a irmã de Victor ainda teriam tentado acobertar o famoso e impedi-la de deixar o apartamento onde supostamente houve a agressão.

Após prestar queixa, no entanto, Poliana Chaves voltou atrás e publicou uma carta de apoio ao marido no Instagram dizendo não ter havido agressão. No relato, Poliana diz ter ocorrido uma discussão entre ela e a sogra, e que o marido não a teria defendido. Por não ter nenhum familiar ou amigo em Belo Horizonte, recorreu à polícia por ser “um lugar onde se sentiria amparada”.

No dia 13 de março, o laudo do exame de corpo de delito feito em Poliana deu negativo, mas a Polícia continuou as investigações pela possibilidade de agressões que não deixaram marcas corporais.

Victor Chaves, que era um dos jurados do The Voice Kids ao lado do irmão, foi afastado do programa após a repercussão do caso.

O advogado de Victor disse à publicação que pretende avaliar o documento de indiciamento ainda nesta terça-feira (4), mas que não acredita em uma reviravolta no caso. “Não houve lesão, isso já está provado. Então não houve uma reviravolta. Tenho que ver o relatório para ver os fundamentos”, explicou Felipe Martins.