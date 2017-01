Polêmica: Cidade cinza

Apagar murais com grafites é uma forma de tentar silenciar muitas vozes. A opinião é do artista goiano plástico Oscar Fortunato, que considera o ato uma forma de “impedir que uma mensagem sem filtro chegue ao espectador”. A polêmica decisão do novo prefeito de São Paulo, João Doria, de pintar de cinza intervenções artísticas urbanas por estarem pichadas ou det...