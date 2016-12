Planta & Raiz e Maskavo se apresentam em Goiânia com tributo ao reggae

As bandas Maskavo e Planta & Raiz farão um tributo ao reggae na noite de sexta-feira (23), durante o festival Luau da Tribo, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

A banda Planta & Raiz completa 18 anos e celebra o sucesso do 10º CD de carreira, "Segue em Frente", que tem sete faixas gravadas em parceria com artistas como Ivo Mozart, Marcelo Mira, Marceleza e Tato Cruz, do Falamansa. A turnê que já passou por diversas capitais brasileiras, além da Europa, tem no repertório os sucessos da carreira da banda como: "Desde as estrelas" e "Free World".

Já os brasilienses da banda Maskavo retorna a Goiânia com a turnê do DVD “Queremos Mais 15 anos”, que mostra os últimos anos de trabalho da banda na estrada. No repertório faixas do novo disco, além dos sucessos: “Um Anjo do Céu”, “Asas”, “Quero Ver”, “Folhas Secas”, “Ela, só ela” e “Toda Brasileira”.

Serviço:

Horário: 20h

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio Quadra Gleba, Lote 01, nº 4.490

Pontos de venda: Tribo, Rival, Bobs e online através do site da BilheteriaDigital.Com