Planta & Raiz e Maskavo são atrações desta sexta do Festival Luau da Tribo

Os fãs de reggae têm encontro marcado na capital com dois dos maiores representantes brasileiros do gênero. As bandas Planta & Raiz e Maskavo se apresentam hoje, a partir das 20 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), dentro da programação do Festival Luau da Tribo, e prometem fechar o ano com uma grande celebração recheada de grandes sucessos. A abertura da festa será com o grupo Groove Quintal e com os DJs Daniel de Mello e Arthur.

A banda Planta & Raiz completa 18 anos de estrada e traz para Goiânia a turnê do 10º disco de carreira, Segue em Frente, que conta com sete faixas gravadas em parceria com artistas como Ivo Mozart, Marcelo Mira, Tato Cruz, do Falamansa, entre outros. O álbum foi gravado no início do ano pelo próprio grupo em um estúdio em São Paulo. No palco, o vocalista Zeider, os guitarristas Franja e Fernandinho, o baixista Samambaia e Juliano na bateria e percussão.

O repertório do show do Planta & Raiz conta com os sucessos Desde as Estrelas, o primeiro single do EP e rodando nas rádios do País, e a música Free World, uma faixa especial que conta com a participação do baixista Champignon, do Charlie Brown Jr., que assinou a composição e os vocais da música antes de morrer, em setembro de 2013. A apresentação também contará com os hits que consagraram a banda, como Bora Viver, Com Certeza e Um Novo Amanhecer.

Já a banda Maskavo, formada por Marceleza (voz), Prata (guitarra) e Bruno Prieto (baixo), traz a turnê do DVD Queremos Mais, que retrata toda a sua trajetória, desde músicas do período em que o grupo tinha o nome de Maskavo Roots nos anos 90. No repertório, faixas marcantes como Toda Brasileira, As Horas Não Voltam, Queremos Mais, É Muito Melhor e Um Dia Mais Perfeito, além das clássicas, Um Anjo do Céu, Asas, Quero Ver, Folhas Secas e Velhos Sinais.

Os brasilienses são conhecidos por letras que reforçam suas raízes com canções dançantes e que falam de amor, natureza e espiritualidade. O Maskavo tem como grande influência o reggae, forró e outras sonoridades tipicamente brasileiras. Desde o ano 2000, o grupo já lançou 6 CDs e 1 DVD, tendo realizado mais de 950 shows no País e no exterior. Um dos principais prêmios conquistados foi Dynamite de melhor álbum independente de reggae de 2005.

Show: Luau da Tribo com Planta & Raiz e Maskavo

Data: Hoje, às 20 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (GO 020, km 0, saída para Bela Vista)

Ingressos: a partir de R$ 40

Informações: 3091-3210