Planeta dos Macacos – A Guerra narra embate entre homens e macacos em domínio sobre a Terra

Se ficção científica é atualmente a menina dos olhos dos estúdios de Hollywood, como rezam diversas afirmações apontadas por diretores americanos, então a franquia de Planeta dos Macacos talvez seja uma das mais rentáveis em bilheteria e formato. Com estreias em cinemas de todo o País nesta quinta (3), o novo Planeta dos Macacos – A Guerra é uma espécie de sequela dos últimos dois filmes lançados, A Origem (2011) e O Confronto (2014). Encabeçado pelo diretor Matt Reeves, o mesmo que dirigiu o último da saga, trata-se do confronto final de uma história que começou em 1968, com as primeiras versões baseadas no romance de Pierre Boulle.

Na trama, César, interpretado pelo ator Andy Serkis, e seus macacos são forçados a um conflito mortal contra o exército de humanos, comandado por um ferrenho capitão (Woody Harrelson). Entre idas e vindas, num choque entre cultura, força e militarização, após grandes perdas dos macacos na batalha, César busca vingar sua espécie num grande guerra – daí o título da trama. Trata-se do terceiro longa-metragem dessa recriação, que se envolve nas histórias anteriores para se embrenhar no universo ficcional de um futuro sem leis ou normas preestabelecidas.

Todo o contexto de Planeta dos Macacos se baseia na ideia do apocalipse de uma inversão radical na relação de poderes da sociedade. Se no primeiro filme, dirigido por Franklin J. Schaffner, humanos são expostos como animais selvagens e se rebelam contra a determinada situação, para a produção lançada hoje, os homens enfrentam macacos com armas bélicas numa postura de aniquilação total da raça. Discursos críticos sobre a cultura da militarização e muros erguidos e que separam culturas e nações são expostos nas salas de cinema.

Filmado na fria Vancouver, lado oeste do Canadá, o longa se atreve aos filmes de guerra das décadas passadas. Em certas cenas, letreiros com as palavras “Apocalypse Now” são vistos ao fundo da cena e há ainda referências aos faroestes, com guerreiros armados em seus cavalos sob a gélida neve do inverno. Num aproveitamento de todas as possibilidades da tecnologia, o diretor Reeves explora expressões do rosto e as particularidades do olhar de seus personagens macacos, apoiados em diálogos silenciosos.

Reeves já tem experiência com filmes-catástrofe e de horror, como é o caso de Cloverfield (2008), em parceria com o queridinho J.J. Abrams. Posteriormente, o cineasta ainda produziu Rua Cloverfield, 10 (2016), dirigido por Dan Trachtenberg. O encontro entre Reevers e Abrams resultou na execução da série de televisão Felicity (1998-2002), que narra as experiências da estudante Felicity Porter, interpretada pela atriz Keri Russell, e de seus amigos entre interesses amorosos dentro da Universidade de Nova York.

O boom das ficções científicas

Embarcar numa nave espacial e perambular pelo universo parece ter sido uma das soluções encontradas pelos estúdios de Hollywood para alavancar a indústria cinematográfica, que desde 2013 assombra os maiores conglomerados americanos do entretenimento. Só o queridinho das galáxias, Ridley Scott, lançou o novo da franquia Alien no início do ano e em outubro leva para as salas de cinema o esperado Blade Runner 2042 – O Caçador de Androides. São obras requentadas de produções que provocaram frisson de quando foram lançadas originalmente, nas décadas de 1970 e 80.

Nesse mesmo rumo atmosférico, os Estúdios Disney compraram a franquia Star Wars pela Lucasfilm, presidida pelo criador George Lucas – que desde 2012 já não participa das decisões criativas da série. Até dezembro, será lançado em comemoração aos 40 anos da saga a sua oitava continuação, Os Últimos Jedi, dirigido por Rian Johnson, o mesmo de Looper – Assassinos do Futuro (2012).

Desde janeiro, já foram lançados filmes como Vida, do diretor Daniel Espinosa, thriller sobre uma criatura encontrada em Marte, e ainda Alien: Covenant, de Ridley Scott. Sequência de Prometheus (2015). A franquia de Alien, inclusive, promete ganhar até 2020 mais duas sequências para uma saga que parece não ter fim.