Piri Bier 2017 terá Arnaldo Antunes e ônibus diários saindo de Goiânia e de Brasília

A quinta edição do Piri Bier – Festival de Cervejas Artesanais, em Pirenópolis, acontece no feriadão de Tiradentes, de 20 a 23 de abril, e uma das atrações principais é o cantor Arnaldo Antunes.

Aos pés da Serra dos Pirineus, o maior festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste foi idealizado para disseminar a cultura cervejeira artesanal e a infinidade de rótulos sendo produzidos no Brasil atualmente, com ênfase para a produção regional que leva ingredientes do cerrado brasileiro em sua composição.

Dentre a totalidade de rótulos selecionados para integrar o portfólio do festival, 10% está sendo produzido no centro-oeste brasileiro. Um festival pensado desde a sua primeira edição para fomentar a cadeia produtiva cervejeira nacional e a formação de público, partindo do princípio que é preciso se “beber menos, mas beber melhor!”.

“Temos cervejarias que aguardam o evento para fazerem seus lançamentos. E somos criteriosos em nossa seleção. Buscamos o que há de melhor sendo produzido em nível nacional, portanto esse ano contaremos com uma dezena de rótulos que foram premiados no último Concurso Nacional de Cervejas”, declara o idealizador do Piri Bier, Ricardo Trick.

Piri Bier 2017

Nesta edição, serão mais de 200 rótulos de cervejas artesanais e mais de 20 expositores entre cervejarias e distribuidoras, além de sommeliers, mestres cervejeiros e degustadores profissionais de renome nacional, que comandam palestras gratuitas abertas à comunidade em geral, degustações harmonizadas feitas em parceria com os principais restaurantes da cidade e brassagens coletivas. O local do evento será no tradicional Cavalhódromo, com mais de 4 mil metros quadrados de área expositiva.

A Univesidade Estadual de Goiás (UEG) vai montar um laboratório da cerveja dentro do festival, onde serão produzidas ao vivo, exemplares da bebida, sob a condução dos mestres cervejeiros presentes, alunos de gastronomia da instituição e o público em geral.

Copa Piri Bier

Este ano, o Piri Bier lança a primeira Copa Piri Bier de cervejas caseiras. O concurso vai selecionar a melhor receita de cerveja caseira para ser produzida em larga escala e ser transformada na cerveja oficial do próximo festival. Além disso, a Agrária, maior maltaria do Brasil, vai distribuir R$ 2 mil em produtos às melhores iniciativas. Os destaques da Copa serão revelados durante o festival.

Atrações

Uma série de atrações serão oferecidas para entreter o público como tiro ao alvo e arco e flecha. Uma arena será montada para receber lutas de muay thai, promovidas por lutadores profissionais. Dois combates por noite, após o show.

Além disso, as crianças contarão com um espaço kids elaborado especialmente para recebê-las até as 20 horas, com monitores e diversas atrações como video game, jogos em geral e guloseimas.



Shows

Na sexta-feira (21), sobe ao palco a Banda On the rocks, de Brasília, que trará um repertório repleto dos clássicos do rock. Sábado (22), é a vez da Banda Venosa. E para encerrar, no domingo (23), Arnaldo Antunes apresenta o seu aclamado show "A Casa é sua".



Day Use Piri Bier

Este ano, o Festival criou o Day Use Piri Bier, uma forma de levar o público que não poderá ficar hospedado em Pirenópolis durante os quatro dias de evento, e trazê-los de volta em segurança, no mesmo dia, mas permitindo que usufruam de todas as atividades.

Durante os quatro dias do evento, ônibus sairão da Praça Cívica, no centro de Goiânia, e da Torre de TV, em Brasília, pela manhã e só retornaram ao final das últimas lutas da noite. Assim, é possível que o público possa degustar em segurança as cervejas, sem se preocupar em pegar a estrada na volta. Mais informações e reservas podem ser feitas na Agência LN Turismo, pelo telefone (62) 3213-4343.



Degustações harmonizadas

Uma das metas do Piri Bier é contribuir para a formação do público apreciador da cerveja artesanal, absorvendo todas as suas possibilidades. Portanto, traz para o evento grandes nomes do cenário cervejeiro para promover um verdadeiro intercâmbio de conhecimento sobre as infinitas possibilidades de se degustar e harmonizar a cerveja artesanal.

Na sexta e no sábado, serão oferecidas degustações harmonizadas, conduzidas por esses profissionais, abordando diferentes aspectos da gastronomia. A colunista do Jornal Estado de São Paulo e sommelier de cervejas, Carolina Oda, comanda almoço japonês harmonizado com cervejas artesanais na sexta-feira (21), às 13 horas, no Restaurante Hai kai. Às 15 horas, o especialista em cervejas e consultor da revista Gula, Raimundo Padilha, juntamente com Sthefan Gaehwiler, da Queijaria Alpina, apresentam a harmonização ideal de cervejas com os queijos finos regionais e quitutes regionais criados pela chef Saforah.

No sábado (22), Raimundo Padilha explora as combinações de cervejas artesanais com a comida tradicional pirenopolina servida na Fazenda Babilônia, às 13 horas. Um trio de mulheres cervejeiras experts na bebida, formado por Carolina Oda, Déborah Perigo e Marta Ibañez vão discutir sobre as combinações de cervejas para mulheres, no restaurante Ei Ou, às 18 horas, do sábado.



Serviço:

Piri Bier 2017

Ingresso: R$ 30 (por dia)

Horários:

Quinta-feira (20 de abril): das 17h às 3h

Sexta e sábado (21 e 22 de abril): das 14h às 3h

Domingo (23 de abril): das 11h às 20h