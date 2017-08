Pirenópolis sedia o festival PirenópolisDoc

Egresso da geração fundadora da Universidade de Brasília (UnB) nos anos 1960, o cineasta e fotógrafo Jorge Bodanzky é o grande homenageado do PirenópolisDoc 2017 – 3º Festival de Documentário Brasileiro, que começa nesta terça (15) e segue até domingo em Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia. O trabalho de Bodanzky, diretor de documentários como Iracema: Uma Transa Amazônica - que será exibido na abertura do festival, às 19 horas, no Cine Pireneus -, Jari e Terceiro Milênio, é considerado um dos marcos do cinema documental.

Além de participar de um debate após a exibição do documentário que retrata a população da Transamazônica, Bodanzky ministrará o curso de Cinema Documentário Contemporâneo para participantes do festival. Para os organizadores do PirenópolisDoc, a escolha do homenageado reflete bastante o espírito do evento que tem o objetivo de ser um lugar de encontro entre pessoas e filmes que dialogam com o real e faz refletir sobre a realidade do mundo contemporâneo.

“Para mim, o legado do Bodanzky para o cinema é inquestionável. Ele dirigiu o filme, que é uma da maiores obras já produzidas aqui. O Iracema - Uma Transa Amazônica, que abre o festival esse ano, não foi escolhido por acaso. É um filme forte e que nos faz refletir o quanto o Brasil pouco mudou desde a época da sua produção, em 1974, até hoje”, explica Fabiana Assis, curadora e diretora geral do festival. Filmes importantes do diretor também serão exibidos na mostra retrospectiva que lhe presta homenagem.

Com um número recorde de filmes inscritos - mais de 540, de todas as regiões do Brasil - o PirenópolisDoc comemora também a consolidação como um importante evento no calendário anual do circuito brasileiro para os amantes e profissionais do cinema. A extensa programação contará com exibições de 30 filmes selecionados em três mostras competitivas – Nacional de curtas e longas-metragens e Regional, com prêmios de Júri Oficial, Júri Jovem e Júri Popular.

“Nesses três anos de festival eu tenho ficado muito surpresa com os filmes que têm chegado para a seleção. Tem muita coisa boa sendo produzida. Este ano, especialmente, estou muito feliz com a seleção que conseguimos fazer e que resultou nas mostras competitivas. Acho que isso aponta um caminho interessante que o documentário brasileiro tem seguido”, explica Fabiana Assis. Durante todas as mostras, o festival promoverá debates com os realizadores.

Este ano o evento realizará, pela primeira vez, o Encontro Internacional de Fotografia, Cinema e Artes Digitais, abrindo espaço para o compartilhamento de estudos e pesquisas acadêmicas sobre os impactos das tecnologias digitais na fotografia, no cinema e nas artes, no cenário contemporâneo. Esta é uma ação que visa estabelecer redes de cooperação entre Instituições de Ensino Superior, grupos e associações de pesquisa. Toda a programação do PirenópolisDoc tem entrada franca.

SERVIÇO

Evento: 3º Festival de Documentário Brasileiro

Data: de terça a domingo

Abertura: Hoje, às 19 horas.

Local: Cine Pireneus

Entrada franca.

Programação completa: pirenopolisdoc.com.br