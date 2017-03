Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar divulga novo teaser; confira

Acaba de ser divulgado pela Disney um novo spot para TV do próximo filme da franquia Piratas do Caribe, e nele podemos ver um dos momentos mais aguardados pelos fãs: o reencontro de um pai e seu filho.



Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, que tem como grande estrela Johnny Deep, conta também em seu elenco com a presença de Javier Bardem e marca o retorno de Orlando Bloom ao papel de Will Turner.

Após assumir o comando do navio Holandês Voador, no lugar de Davy Jones, Turner passa a coletar almas no oceano, e finalmente encontrará seu filho, Henry.



O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

O longa que está com previsão de estreia para 25 maio de 2017 aqui no Brasil.