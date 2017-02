Piovani volta a causar polêmica ao dizer que Lula fez “draminha” após morte de ex-primeira-dama

A atriz Luana Piovani voltou a se envolver em polêmica ao declarar nas redes sociais que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez “draminha” após a morte da ex-primeira-dama, Marisa Letícia.

Luana usou a ferramenta Instagram Stories para fazer vídeos onde aparece dizendo: "Muito indigno ele, numa hora triste como essa, fazer draminha, se vitimizar por conta dessa coisa triste que aconteceu com a dona Marisa. Ah, mas é muita falta de dignidade, gente", comentou a atriz.

A atriz se referiu à declarações do ex-presidente no velório da esposa, que morreu na última sexta-feira (3). Lula disse que "Marisa morreu triste" pela "canalhice, a leviandade e a maldade que fizeram com ela".

Alguns internautas não perdoaram a fala da atriz: "Chorar por um ente querido é draminha? Se seus filhos morrerem o seu choro será draminha??!", escreveu um seguidor. "Do alto dos seus privilégios, reclamando do País que vive. Infeliz!", comentou outro.

Outros, concordaram: "Falou tudo, @luapio! Está coberta de razão, ele sempre será um ridículo quer pousar de vítima em todas ocasiões" (sic), escreveu uma seguidora. "Concordei com você em gênero e grau em sua opinião no stories!", postou outra.