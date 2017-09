Pioneiros da verticalidade

Centros de capitais mantêm um padrão comum. Ao lado de um prédio alto, um baixo. Ao lado de um antigo, um novo. Em Goiânia, edifícios modernos, em art déco ou ecléticos convivem entre fachadas cobertas por outdoors e pontos históricos que se tornam estacionamentos do dia para a noite. “Ainda não há nenhuma política de preservação de casas e prédios”, aponta o doutor em arquitetura Jeronimo Queiroz. No caso dos edifícios residenciais, os primeiros a surgirem em Goiânia, como o 28 de Agosto e o Pioneiro-Concórdia, próximos ao Teatro Goiânia, foram construídos na década de 1950 e mantêm os moldes de prédios erguidos nos grandes centros urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro.

“Na época, prédios para moradia construídos no Centro deveriam obrigatoriamente ter integralidade e funcionalidade entre comércio e residência. É por isso que salas comerciais convivem também com apartamentos residenciais”, explica o profissional. Edifícios como Bemosa, Liberdade, Edith, Acaiaca, Rio São Francisco, Tocantins, Alencastro Veiga e Dom Abel recontam histórias e preservam a memória e identidade de uma jovem capital de 84 anos. Ainda assim, apenas o conjunto de 22 prédios e monumentos do Setor Central são tombados como Patrimônio Histórico. “É preciso que se enxergue as sutilezas da paisagem de uma Goiânia que ainda tem muito para contar”, reflete.