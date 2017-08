Pianista homenageia Nhanhá do Couto e Belkiss Spenzieri

A pianista Eudóxia de Barros (foto) é responsável, neste domingo, às 11 horas, pelo 71º Recital em homenagem à musicista Nhanhá do Couto e ao Ano Cultural Belkiss Spenzieri de Mendonça, ambas também musicistas.

Dona de um premiado currículo e agraciada com quase uma centena de dedicatórias de vários compositores eruditos brasileiros, Eudóxia destaca-se no cenário musical por levar a música a todos vários cantos do País, sempre destacando obras-primas de compositores nacionais. Suas interpretações vigorosas e trabalhadas vão de Chiquinha Gonzaga a Osvaldo Lacerda, de Bach a Beethoven e a Chopin, muitas delas registradas em CDs e DVDs.

As homenageadas, Belkiss Spenzieri (1928-2005) e Nhanhá do Couto (1880-1945), são também musicistas destacadas que fizeram a diferença na música, por sua vez, difundindo sua arte em apresentações e formando pupilos dentro e fora de Goías. Entrada franca. Praça Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.