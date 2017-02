Phellipe Haagensen se apresenta pela primeira vez em Goiânia

O ator e cantor Phellipe Haagensen desembarca em Goiânia pela primeira vez para comandar a noite de sexta-feira (10), no espaço Deu Praia, no Setor Marista.

Uma das estrelas do filme 'Cidade de Deus', no papel do traficante Benê, o artista apresenta seu projeto Suaves, com influências nacionais e internacionais de cantores como Djavan, Tim Maia, Michael Jackson, e com arranjos eletrônicos, Phellipe faz uma mistura inusitada entre vários segmentos musicais.

Carreira

Com 32 anos e seis filhos, o agora também cantor continua morando no Vidigal, onde nasceu. Mas hoje divide sua carreira de ator com a de músico – ele canta e ainda toca e dá aulas de bateria.

Serviço

Deu Praia

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Horário: a partir das 19h

Ingresso: R$ 20 (fem) e R$ 40 (masc)

Informações: (62) 99243-1303

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí