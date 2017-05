Pessoas mais magras e risco de Alzheimer

Um estudo com quase 100.000 pessoas derrubou a noção que ser magro de alguma forma aumenta a chance da pessoa de ter Alzheimer. Ao invés disso, a pesquisa dinamarquesa sugere que pessoas com estagio precoce de Alzheimer têm menos apetite e perdem peso. Por isso, é a doença que pode estar causando a magreza e não o contrário. Apesar de estudos prévios terem encontrado uma associação entre o Alzheimer e ser magro, os novos resultados sugerem que essa não é uma relação causal.

Os pesquisadores do estudo atual explicaram que usando os genes associados ao peso de pessoas como um parâmetro é um método mais "limpo"do que simplesmente medir seu peso, porque os genes não são afetados por outros fatores de risco ou doenças que acompanham o peso alto ou baixo. A pesquisa mostrou que variantes genéticas ligadas ao baixo IMC não foram associadas com um aumento no risco de Alzheimer. Os cientistas encontraram uma relação entre as variantes genéticas associadas com ter um IMC mais alto e a diabetes tipo 2 - um efeito que já era reconhecido.