A paulista Ana Cañas é formada em artes cênicas e se envolveu com música na infância. Descobriu a vocação musical depois dos 20 anos, apresentando-se em bares e hotéis de São Paulo. O primeiro disco, Amor e Caos, foi lançado em 2007 com claras influências de jazz e MPB. O álbum de estreia foi bem recebido pela crítica especializada e traz as primeiras composições autorais da artista e uma versão para a canção Coração Vagabundo, de Caetano Veloso. O segundo trabalho, Hein?, foi gravado em 2009 e o terceiro, Volta, em 2012. O registro mais recente, Tô Na Vida, chegou ao mercado em 2015 e é um CD completamente autoral e com uma pegada mais roqueira. Nas redes sociais, Ana é conhecida por compartilhar mensagens feministas.