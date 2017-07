Pensando em encher o tanque? Bar de Goiânia dá um 1 litro de combustível na compra de drink

A maioria dos motoristas de Goiânia está assustada e revoltada com os aumentos de preços nas bombas de combustíveis nas últimas semanas. Aproveitando o momento, um bar de Goiânia anunciou uma promoção nesta segunda-feira (31), para aqueles que querem se divertir e economizar na hora de abastecer.

Na compra de um cozumel no valor de R$ 12,90, o cliente ganha outro drink e ainda garante um litro de combustível. De acordo com o empresário Robson Birutão, dependendo do modelo do automóvel, os consumidores ainda vão poder escolher entre gasolina comum, etanol e diesel. O abastecimento pode ser feito em até 15 dias.

A promoção acontece nesta terça, quarta e quinta-feira, das 17h às 22h, no bar Birutão Potência.

Segundo o empresário, mesmo sem a promoção, o bar recebe cerca de 500 clientes nesses dias.

Promoções inusitadas não são novidades no estabelecimento. Os clientes que frequentam o local às segundas-feiras concorrem a uma premiação em dinheiro. As mesas que consomem mais de cinco promoções de cozumel, participam de um sorteio valendo até R$ 1 mil.