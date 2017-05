Penúltimo dia do Bananada é marcado pela paixão de fãs por Liniker, Gadú e Os Mutantes

Sinestesia. A única palavra encontrada para descrever a noite do último sábado (14), terceiro dia de atrações do Festival Bananada 2017, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Com um Line-Up que trazia de bandas independentes à artistas consagrados, além de apresentações internacionais e DJs, os shows foram estruturados em cinco palcos.

Bruna Mendez, Aeromoças e Tenistas Russas, a banda colombiana Romperayo, Carne Doce, Outro Eu, além dos headliners Liniker e os Caramelows, Maria Gadú, Os Mutantes e outras atrações foram as responsáveis pela junção de diferentes planos sensoriais e da completa imersão sentida pelo público.

A organização do festival também chamou a atenção - de maneira positiva - daqueles que curtiam o maior festival de música independente do País. O estacionamento dentro do próprio Niemeyer (no valor de R$10 reais), o grande número de banheiros funcionais e higienizados, além da distribuição, de maneira gratuita, de água para todo o público, trouxe um contraste com outros mega eventos.

Deixa eu bagunçar você?

Robe de seda cor lilás, bota de couro, salto 10, vestido justo de estampa floral, cabelo afro, estilo black power. "Tem gente que fica mordido, não fica?". Foi dessa maneira que a cantora Liniker e a banda Os Caramelows subiram ao palco, com vinte e três minutos de atraso. O delay, entretanto, foi recompensado pela capacidade da cantora de despertar sensações secundárias através dos mais diferentes estímulos: sua voz, sua presença de palco, seu posicionamento como figura política e sua resistência. "Estamos aqui para celebrar nossa liberdade de nos expressarmos da maneira que quisermos", disse Liniker, após 'bagunçar' os ali presentes.

Para o estudante Wadson Adams, de 18 anos, a poesia cantada por Liniker transcende sua música. "[Ela significa] resistência. Se ela está fazendo esse show, nesse lugar, quer dizer que ela teve que resistir muito pra chegar até aqui", afirmou. De turbante vermelho e maquiagem em referência a artista, o jovem destacou o processo de descontrução sofrida após conhecer o trabalho da cantora. "Eu acompanho ela desde que estourou Zero [música que projetou Liniker]. E há toda influência dela sobre o meu estilo, sobre o meu jeito de ser, a minha forma de me relacionar com as pessoas. É muito mais que música", disse o jovem.

Liniker também fez homenagem a ex-backing vocal Bárbara Rosa, presente na edição anterior do evento, que falecera pouco mais de um mês após a apresentação em Goiânia. "Há um ano estávamos aqui. E hoje ela não está mais presente. Mas Bárbara Rosa virou estrela e está conosco em memória e energia", entoou. E assim como Liniker cantaria um pouco mais adiante em "Caêu", nesse momento o público não resisitiu: "não deu pra segurar, não deu para evitar" a comoção.

Uma outra Gadú

Após o show da cantora paulistana, um mar de pessoas se dirigiu ao palco Skol, o principal do evento. Com uma camisa estampada com bananas, em alusão ao Festival, Maria Gadú e sua banda impuseram um rítmo bem diferente daquele apresentado pela cantora Liniker. Com uma apresentação pautada no uso do violoncelo de Federico Puppi e uma interpretação diferente do usual, entre um gole de vinho e outro, a cantora paulistana cantou seus sucessos 'Dona Cila', 'Bela Flor', 'Ne Me Quitte Pas', 'Oração ao Tempo' e outros.

"Em nome do nosso direito a liberdade, em nome do nosso direito de amar; diga não a homofobia!", reverberou Gadu ao fim de 'Axé Acapella', como forma de protesto. O seu único "Fora Temer" da noite ganhou ecos por meio da multidão que assistia enstusiasmada.

Para o arquiteto W. Leão Ogawa, de 28 anos, a apresentação deste sábado foi especial. "O fato de não ser um teatro faz com que ela se apresente de maneira diferente. Um 'lado B' dela, que eu acho que ela gostaria de trazer ao público", manifestou o arquiteto. Questionado sobre preferências entre a apresentação do teatro e a do Bananada 2017, o jovem respondeu. "Esse show. Eu prefiro muito mais esse momento, pois eu consigo me encontrar como fã", contou o admirador.

Show para quem gosta de rock

Já no fim da noite, o ritmo tranquilo de Liniker e Gadú deu lugar ao rock “das origens” de Os Mutantes. Com nova formação, o grupo relembrou grandes sucessos da carreira e levou o público ao delírio com interpretações inéditas das canções já consagradas.

“Nesse festival chovia tanto. As guitarras ficaram todas molhadas. E agora a gente vê pelo Brasil inteiro o que está acontecendo: vocês. E é um barato! Lembro quando eu tinha 19 anos", relembrou o guitarrista Sérgio Dias sobre participações em festivais em Goiânia. Ele é o único da formação original a permanecer na banda que conta também com Henrique Peters, Vitor Trida, Vinicius Junqueira, Esmeria Bulgari e Claudio Tchernev.

O rock psicodélico ecoou entre o público do Bananada que respondeu nostalgicamente um dos maiores nomes do estilo no Brasil. Músicas como “A Minha Menina”, “Baby”, “Panis Et Circencis” e “Balada do Louco” foram entoadas em coral e celebradas pelos aficionados por rock, desde aqueles mais velhos, que acompanharam a épica formação com Rita Lee e foram ao Bananada relembrar os “bons tempos”, aos mais jovens, que conheceram os hits através dos pais e se deixaram deliciar pela descoberta durante o Festival.

The Flash Weekend Tattoo

O Bananada também abriu as portas para a tatuagem em sua décima nona edição. O The Flash Weekend Tattoo reuniu catorze tatuadores de todo o País, como Day Lima (BH), Júnior Bardini (SP), Rafo Castro (RJ), e os goianos Rafael Fleury, Dongou e Virgínia Regozino.

Dona de um traço fino que atrai "todo o tipo de pessoa, que vai de jovens a senhoras" e com 12 anos de experiência entre estúdios goianos e paranaenses, a tatuadora Virgínia Regozino afirmou ter um público bem definido no Festival. "A maioria do público é feminino, que é o meu foco. Muita gente me procura pra fazer a primeira [tatuagem], coisas mais leves, bem pequenas", contou a tatuadora enquanto esperava por sua sexta cliente da noite.

Entre as pessoas que escolheram o Bananada 2017 para marcar a pele, estava a contadora Lidiane Ceiva, de 28 anos. "Eu escolhi me tatuar no evento pela oportunidade de ter um trabalho executado por um profissional de fora", afirmou a jovem em meio a agulhadas doloridas de uma quinta tatuagem em sua panturrilha direita.

Skate

Além dos shows, mais que aguardados, Flash Tattoo e da presença de uma Vila Gastrônomica com quase dez opções para o público 'reabastecer as energias', aqueles afins de curtirem um 'rolê' de skate sentiram-se em casa, ou melhor, sentiram-se a vontade nos circuitos disponíveis no CCON. Logo na entrada do evento já era possível perceber a circulação livre entre skatistas e aqueles que foram ao evento exclusivamente para aproveitar o show. Um pouco mais cedo, às 17 horas, o Goiânia Crew Attack abriu a tarde de atrações do sábado com um campeonato que reunia diversas modalidades entre os praticantes de skate.

Para o analista de sistemas Benitez Faustino, de 28 anos (destes, 13 andando de skate), a competição foi uma grande oportunidade de interagir com as pessoas que aproveitavam o evento. "Foi muito bacana. Depois das 19 horas a pista foi liberada para o público. Viemos com uma equipe, a 'Family': nela tem produtor, analista de sistema, fotógrafo, são 13 anos de amor ao esporte", afirmou o skatista. Para a estudante Kemily Suiara, de 16 anos, que curtia a sua primeira vez no #Bananada2017, foi uma oportunidade para o público feminino também aproveitar a pista. "Estou gostando bastante, uma vez que meninas não têm muitas oportunidades de aproveitar os 'rolês' de skate", disse a skatista, saindo para mais uma manobra da pista dedicada ao Goiânia Crew Attack.

Protesto ao estilo Bananada de ser

Foi possível notar um forte engajamento político por parte dos organizadores, artistas e público na décima nona edição do Festival Bananada. Logo na entrada, era possível ver projeções nos trabalhos arquitetônicos de Oscar Niemeyer da frase "Não é Não", em referência ao grande número de assédio sofrido por mulheres. A imagem do atual presidente Michel Temer retratado como o vilão 'Vingador' - do desenho oitentista Caverna do Dragão - com as tradicionais hashtags 'ForaTemer', mostraram uma perspectiva psicodélica de protesto.

Os gritos de "Fora Temer" também puderam ser ouvidos. De maneira tímida nos shows de Liniker, e com maior eloquência na apresentação de Gadú. Ao fim de 'Axé Acapella', a cantora soltou o seu "Fora Temer", que reverberou no mar de pessoas que a assistia.