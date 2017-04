Pelo direito dos animais

A ideia principal do veganismo é a defesa dos direitos dos animais. Mais do que um discurso, é uma postura ética que já foi vista como excentricidade. O caminho natural de um vegano recém-convertido é prestar atenção nos rótulos dos produtos alimentícios, depois do tipo de roupa que usa (couro, lã e seda são substituídos por algodão, linho ou materiais sintéticos) até chegar...