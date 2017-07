Pela possibilidade de dar mais sofisticação, tons metálicos tornam-se tendência também em ambientes

O mercado da moda transforma rápido as tendências e os novos hábitos de consumo e acaba servindo como termômetro para a arquitetura e o design. Quase tudo que é apresentado nos desfiles é logo decodificado por profissionais que planejam e decoram casas dos mais diversos estilos. Vindo das passarelas internacionais, o metalizado chegou trazendo um brilho fino à decoração de inverno.

A tendência chegou inclusive ao show room das lojas. Detalhes em prata, dourado, cobre e perolado já tinham espaço e vinham sendo apontados como responsáveis por uma atmosfera descolada, mas o efeito metálico deve chegar com força total também em tecidos variados do mobiliário, além de superfícies duras, como bases de mesa, luminária e objetos. A cozinha também pode ser uma porta de entrada para cores lustrosas e o metalizado deve estar, por exemplo, no painel de pastilha - ganhando ares de revestimento poderoso.

A arquiteta e urbanista Natália Eclea prefere usar o metalizado em detalhes que possam ser trocados sem um alto investimento, como almofadas ou pontos de iluminação. Para acertar no uso da tendência, a profissional recomenda que o brilho seja inserido em espaços mais limpos. Gosto de combinar o bronze com cores mais terrosas e o prata ou dourado com elementos em branco e bege”, assinala.

Outra dica é apostar nas peças de efeito iridescentes (que refletem cores do arco-íris), também conhecido como furta-cor, que trazem um ar elegante e futurista. Mas Natália alerta sobre o risco do exagero. De acordo com ela, o metalizado vem sendo seguido de perto por duas outras tendências: o rosa bebê - sempre utilizado fosco e o cimento queimado.

Ainda seguindo o estilo de Natália, o efeito glow combina com matérias-primas naturais, rústicas e industriais e pode estar em luminárias, molduras e vasos, banquetas. É tudo uma questão de achar a combinação certa e não passar do ponto para não exagerar.