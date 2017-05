Peixefante lança álbum de estreia no Teatro Sesc

A banda goiana Peixefante, destaque da nova safra de artistas da cidade, lança seu disco homônimo Peixefante, nesta sexta-feira, no Teatro Sesc Centro, a partir das 20 horas. O álbum, lançado pela gravadora Dull Dog Records, vem cheio de referências da psicodelia à música brasileira dos anos 70 e 80. A gravação foi feita no final do ano passado.

Com letras fantasiosas e melancólicas, o grupo apresenta nove canções, que mostram o amadurecimento estético do grupo desde o lançamento do seu primeiro EP Lorde Pascal, de 2015. Disponível em todas as plataformas digitais e em versão física, o álbum homônimo da Peixefante foi produzido pela própria banda, tem nove faixas e é o primeiro long play do grupo desde a sua formação, em 2015. No show, a banda apresentará o repertório do EP e do disco de estreia na íntegra, proporcionando ao público uma viagem pela trajetória do grupo, até a nova fase que se inicia com o lançamento do álbum. Elogiados pela imprensa especializada, a banda já tem shows de lançamento programados para São Paulo e Rio de Janeiro ainda para o final do primeiro semestre.

A Peixefante é formada por Luique (baixo e voz), Lipito Melo (teclados, violão e voz), Arthur Ornelas (teclados, guitarras e voz), Enzo Sprung (bateria e voz) e Walter Navarrete (guitarras).

SERVIÇO

Show: Banda Peixefante – lançamento do disco Peixefante

Data: Sexta-feira (26), às 20 horas

Local: Teatro Sesc Centro (Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro)

Ingressos: R$ 7 (comerciantes e associado) e R$ 20 (inteira)