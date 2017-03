Pedro Scaalon no Bière Live Music Pub

Com um repertório variado marcado pelo blues, jazz, pop e música popular brasileira, o cantor Pedro Scaalon se apresenta hoje, às 20 horas, no Bière Live Music Pub. Recém-chegado da Berkeley College, de Nova York (EUA), Pedro vai interpretar releituras de clássicos de Ray Charles, The Beatles, Eric Clapton, Raul Seixas, John Lennon, Jamie Collum, Queen, John Mayer...