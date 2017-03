Pedro é eliminado do 'BBB' com 71,71% dos votos

"Você disse que escolheu com quem você iria para o Paredão, mas você não escolhe o resultado", afirmou o apresentador Tiago Leifert ao anunciar que Pedro estava eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 2017 com 71,71% dos votos. O jornalista ficou em choque ao receber a notícia na noite desta terça-feira (7).

Do lado de fora da casa, Pedro conversa com Tiago Leifert. O apresentador elogia o jogo do brother e diz que ele não deveria ter se colocado no Paredão. "A gente nunca se coloca no Paredão. A Mari foi um acaso do destino. Contra a Emilly eu poderia ter mais chance. A gente calcula probabilidades às cegas".

No jardim, Emilly vibra: "Ele me subestimou de novo e perdeu de novo".