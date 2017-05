Pecuária de Goiânia começa nesta sexta com show de Marília Mendonça; veja programação completa

A 72ª edição da Exposição Agropecuária do Estado de Goiás divulgou na manhã desta terça-feira (16), em coletiva de imprensa, as novidades da festa em 2017. A programação musical começa na sexta-feira (19), com a cantora Marília Mendonça e segue até dia 27 com a dupla Henrique & Juliano.

A festa está chegando...#PecuáriaGoiás2017 Uma publicação compartilhada por SGPA_BRASIL (@sgpa_goias) em Mai 14, 2017 às 5:43 PDT

Os preços dos ingressos são os mesmos praticados em 2016. Os valores são de R$ 40 nos dias de shows e R$ 20 sem atrações. Há ainda a opção passaporte para todos os dias do evento, com o valor único de R$ 165.

Confira a programação oficial da Pecuária de Goiânia 2017:

19/05 (Sexta-Feira) - Marília Mendonça

20/05 (Sábado) - Gusttavo Lima

23/05 (Terça-Feira) - Véspera de Feriado - Zé Neto e Cristiano / Kleo Dibah e Rafael

26/05 (Sexta-Feira) - Maiara e Maraisa

27/05 (Sábado) - Henrique e Juliano

A expectativa da organização é a presença de 400 mil pessoas durante os dez dias de Pecuária. A segurança é uma das prioridades da festa. O efetivo será composto de cerca de 450 agentes da Polícia Militar, Bope, Polícia Civil, Batalhão de Eventos e Rotam, além de 1.500 seguranças contratados pela organização.

O trânsito em torno da exposição será alterado. Estão previstos 11 bloqueios, entre totais e parciais. A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) fará a fiscalização e orientação do tráfego. Em volta do parque, será proibido estacionar.