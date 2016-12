Peça que inspirou filme terá sequência

A vida do ator Paulo Gustavo está sempre na mesma velocidade de Dona Hermínia, sua personagem: a mil por hora. “Não penso logo de cara em fazer o terceiro filme, porque, como ator, eu tenho necessidade de fazer outros projetos. O público pede e já estou programando uma sequência no teatro para o ano que vem”, conta o ator. A montagem Minha Mãe É uma Peça 2 contará, ainda, novas histórias. “Muita gente não viu a primeira, então, voltaremos com novidades”, diz Gustavo.

Em cartaz com o espetáculo Online, no Rio, ele vai para São Paulo em 2017. “Fico em cartaz entre abril e maio.” E tem programa novo no Multishow para estrear, ainda sem data, com título provisório de A Vila. Nele, Gustavo viverá um ex-palhaço que estaciona seu trailer em uma vila após a falência de seu circo.