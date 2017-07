Peça "Por Isso Fui Embora" terá duas apresentações em Goiânia; assinantes ganham desconto exclusivo

Cires, Joker, Martin e Pérola. Quatro personagens. Suas inquietudes e convicções. No meio deles vive a paixão. O amor e seus mistérios, encontros, desencontros, reencontros... A busca pela felicidade? Esta é a definição da peça "Por Isso Fui Embora", que busca gerar nos espectadores reflexões sobre os sentimentos em meio aos relacionamentos sociais.

Criado em 2012 pela cabeça da escritora e roteirista paulista Juliana Frank, o texto do espetáculo é considerado apaixonante pelo elenco, que conta com os atores Joaquim Lopes (Martin) e Flavio Rocha (Joker) e com as atrizes Camila Lucciola (Cires) e Juliana Knust (Pérola).

A peça, que tem direção geral de Regis Faria e já contou com a atuação de Priscila Fantin, chega à Goiânia para duas apresentações no Teatro Sesi. E você que é assinante do POPULAR ganha 50% de desconto na entrada para o espetáculo.

SERVIÇO

Espetáculo "Por Isso Fui Embora"

Local: Teatro Sesi (Avenida João Leite, n° 1013, Setor Santa Genoveva - Goiânia/GO)

Datas: sábado e domingo, 12 e 13 de agosto

Horários: sábado às 21h e domingo às 20h

Ingressos: R$ 80 [inteira] / R$ 40 [meia]

Vendas: Pelo telefone (62) 4052-0016, de segunda a sábado, das 11h às 19h