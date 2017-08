Peça no Teatro Sesc aborda temas como intolerância

A Cia. Plágio de Teatro apresenta nesta quarta e quinta-feira, no Teatro Sesc Centro, sempre às 20 horas, o espetáculo A Autópsia de Um Beija-Flor. De maneira filosófica, segundo o grupo, a peça mostra os resultados de regimes ditatoriais e levanta uma reflexão sobre o momento atual no mundo. De acordo com a companhia, o debate se encaixa em um momento em que interesses pessoais estão acima de públicos e a intolerância, o respeito ao próximo, a liberdade de expressão e a invasão de privacidade se banalizaram. Ingressos: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.