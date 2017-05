Peça Ambivalências com Cia. Novo Ato

A Cia. Novo Ato retoma as apresentações de seu repertório com a peça Ambivalências, no espaço que leva seu nome, às 20 horas, nesta quinta-feira. A companhia conceitua o espetáculo com uma “sinfonia desconstrutivista”. De acordo com os produtores, trata-se de ópera corporal e abstrata, que aborda a um universo de angústias, medos, frustrações e mistérios que envolvem...