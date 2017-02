Paulo Vieira no Benjamin Comedy Club

Com participação de destaque como comentarista no Programa do Porchat, na Record, o goiano Paulo Vieira é atração hoje, às 21h30, no Benjamin Comedy Club. Natural de Trindade, Paulo mudou-se para o Tocantins ainda na infância, onde participou de vários grupos de teatro. Em 2015 participou foi revelado no quadro Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, depois passou a ...