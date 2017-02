Paulo Vieira apresenta stand-up em Goiânia

O humorista e ator Paulo Vieira, de 23 anos, nascido em Trindade, integrante do “Programa do Porchat”, apresenta seu stand-up nesta sexta-feira (17), a partir das 19h30, no Benjamin Comedy Club, no Setor Oeste, em Goiânia.

Paulo Vieira foi revelado no quadro “Quem Chega Lá”, do "Domingão do Faustão", em maio de 2015, e assinou contrato com a TV Globo para o casting de humoristas da emissora, que durou um ano. Ainda no "Faustão, Vieira participou do quadro "Saco de Risadas" e de outros programas da Globo.

Atualmente no “Programa do Porchat”, Paulo Vieira é comentarista e interage com a plateia. Sua amizade com Fábio Porchat começou em 2009, quando ele produziu um espetáculo do ator em Palmas, onde o humorista passou a infância.

Em 2013, o humorista reencontrou Porchat no Prêmio Multishow de Humor, onde Vieira saiu vencedor. Em 2015, o humorista também conquistou o título de destaque do ano no Grande Prêmio Risadaria de Humor Brasileiro.

Serviço

Local: Rua 22, nº 154, Setor Oeste

Ingressos: Antecipados (somente em dinheiro) R$ 30 (1º Lote) R$ 40 (2º Lote)

Ponto de venda: Hostel 9th Street (Rua 9, nº 1279, Setor Oeste)

Informações: (62) 3642-7012 / Reservas de Ingressos: (62) 98632-3087 ou (62) 98497-3731

Abertura da casa: 19h30

Showtime: 21h30

Classificação: 16 anos