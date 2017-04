Paulo Gustavo encena peça sobre o mundo virtual em Goiânia

O ator e humorista Paulo Gustavo é uma daquelas pessoas que passam mais tempo ligadas ao mundo virtual do que no real. Você também é assim? Então o espetáculo 'Online', protagonizado por Paulo Gustavo é para você. O artista apresenta a peça nos dias 29 e 30 de abril, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

No palco, onde encena Online, o ator canta, dança, atua, dirige e trata exatamente dessa ‘dependência’ que marca os tempos modernos. O enredo retrata um dia na vida de um homem que está o tempo todo online fazendo tantas e variadas coisas que acaba por não fazer bem coisa nenhuma. “Parece que a gente nunca está sozinho. Isso cria uma série de situações tristes, assustadoras, preocupantes mas que, sobretudo, fazem rir. É preciso olhar para esse nosso dia a dia com humor, porque não tem mais volta. Estamos todos online”, afirma o ator.

O espetáculo é um misto de musical, dança, dramaturgia, stand up. Os efeitos visuais valorizam elementos que remetem à conectividade tão presente no dia a dia de quem usa e abusa das redes sociais e da troca de informações instantâneas. Tanta facilidade de encontros, tanta troca de informação, tanta gente interconectada pode até parecer ótimo, mas pelo ponto de vista de Paulo Gustavo, beira o insuportável sem deixar de ser divertido.

Online foi escrita em parceria com Fil Braz, parceiro habitual, em projetos como “220 Volts” (série e espetáculo), “Minha Mãe É uma Peça” (filme) e “Vai Que Cola” (série e filme). Com Paulo Gustavo atua um elenco formado por Aldo Perrotta, Danilo Sacramento, Lucas Drummond, Ana Terra Blanco, Izabella Bicalho, Pia Manfroni e Rita Fischer. João Fonseca assina a supervisão de direção. O músico Zé Ricardo é responsável pelos ares de musical, com coreografias de Renata Guanabara.

A cenografia e o uso inteligente da tecnologia a serviço do que o espetáculo quer comunicar é um show à parte. O cenário acompanha as mudanças rápidas da história com jogo de luzes, num total de dez ambientações criadas pelo diretor de arte Zé Carratu. Impossível o espectador não se convencer de que estamos mais online que ao vivo. Paulo Gustavo é uma prova disso. E ele vai traduzir essa realidade de uma forma muito divertida nos palcos.



Serviço

Local: Teatro Rio Vermelho - Endereço Rua 4, nº 1.400 - Centro

Classificação etária: 14 anos

Duração: 80 minutos

Informações: 3219-3300 / 3400



Data e horários:

- Dia 29 de abril (sábado), às 21h / Dia 30 de abril (domingo), às 20h



Vendas:

Cartão de crédito: www.compreingressos.com e Call Center 4052-0016

PET S/A – 3932-0708

Submarino Festas – 3261-1775

Komiketo da T-4



Valor dos Ingressos:

Plateia Inferior

R$ 150 (Inteira) / R$ 75 (meia-entrada)



Plateia Superior (De A a G)

R$ 100 (Inteira) / R$ 50 (meia-entrada)



Plateia Superior (De H a J)

R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)