Paulo Betti encena comédia dramática em Goiânia

O ator Paulo Betti traz a peça “Autobiografia Autorizada” para Goiânia. As apresentações acontecem no Teatro Madre Esperança Garrido, dias 25 (sábado, às 21h) e 26 de março (domingo, às 20h). A sessão de sábado será acompanhada do bate papo entre o ator Paulo Betti e o público, mediado por Expedito Araújo, curador do projeto Vivo EnCena.

A peça, escrita e protagonizada por Paulo Betti, dirigida por ele e por Rafael Ponzi, marca a comemoração dos 40 anos de carreira do ator. Com humor, poesia e dor, Paulo mergulha na vida de seus pais e avós e emerge com uma peça edificante que reafirma a importância do ensino público e do trabalho social para a valorização do ser humano.

Construído pelo próprio artista, que se inspirou nos textos escritos em grandes blocos durante a adolescência, onde também fazia colagens de fatos da época, o espetáculo também é inspirado nos artigos semanais redigidos por quase 30 anos para o Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba (SP), onde foi criado. Sucesso de crítica, o espetáculo foi indicado para o prêmio Shell de melhor texto e rendeu para Paulo Betti a indicação para o Prêmio Faz Diferença, do Jornal O Globo.

Amalgama do Brasil profundo, a peça é inspirada pela inusitada história de superação de Paulo, que percorre o trajeto riquíssimo da roça à cidade, contando um pouco da historia da imigração italiana no Brasil. Paulo Betti saiu do mundo rural onde o avô, um imigrante italiano, trabalhava para um fazendeiro negro. Filho de uma camponesa analfabeta, que mudou para a cidade onde foi empregada, mãe de 15 filhos. Seu pai era esquizofrênico. Apesar disso, estudou em boas escolas, cursou um Ginásio Industrial em tempo integral, se formou pela Escola de Arte Dramática da USP e foi professor na Unicamp. O testemunho do ator, autor e diretor, que vai representar pai, mãe, avó e muitos outros personagens da própria vida, levará ao público uma peça divertida e emocionante.

Segundo Paulo, lendo as anotações que fez no decorrer de quase uma vida inteira, chegou à conclusão que, o tempo todo, se preparou para revelar as extraordinárias condições que o levaram a sobreviver e a contar como isso aconteceu. “Minha fixação pela memória da infância e adolescência, passada num ambiente inóspito e ao mesmo tempo poético, talvez mereça ser compartilhada no intuito de provocar emoção, riso, entretenimento e entendimento”, completa Betti.

Serviço

Duração: 110 minutos

Gênero: Comédia dramática

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Data e Horário:

Dia 25 de Março, Sábado às 21h

Dia 26 de Março, Domingo às 20h

Ingressos à venda:

www.compreingressos.com

Call center 4052-0016

Submarino Festas – 3261-1775

Komiketo da T-4 (St. Serrinha) – 3255-4040

Valor dos Ingressos:

. Inteira – R$ 70,00

. Meia – R$ 35,00

Informações: 3212-3531