Paul McCartney confirma lançamento de novo álbum

O ex-beatle Paul McCartney anunciou um novo álbum, que será produzido por Greg Kurstin, responsável por compor "Hello" junto com a cantora Adele.

"Ele é um cara ótimo. Greg é musical e é ótimo trabalhar com ele", afirmou McCartney.

A novidade foi confirmada na sexta-feira (24) em entrevista à BBC Radio 6. "Estou fazendo um novo álbum, o que é muito divertido. Estou no meio das gravações", disse.

O nome e data de lançamento do novo disco ainda não foram anunciados.

Na sexta, McCartney lançou a versão remasterizada do álbum "Flower in The Dirt", lançada com demos antes não mostradas nas sessões de gravação com Elvis Costello.