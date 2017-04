Patrícia Abravanel casa com deputado na mansão de Silvio Santos

A apresentadora Patrícia Abravanel casou com o deputado federal Fabio Farias, na noite de sábado (29), na mansão de Silvio Santos, no Morumbi, em São Paulo.

A filha do "patrão" estava com um vestido com decote nas costas, cauda longa e cabelos soltos. O ambiente estava decorado com flores brancas, plantas e velas.

Ao som de "Aleluia", o casal chegou ao altar. Depois da cerimônia, eles dançaram durante as canções judaicas, embaladas pelo grupo Zamarim.

Quanta felicidade nos olhos da Patrícia, ela e o Fábio sendo carregados no momento tradicional da dança da cadeira, que Lindo. #casamentoecumenico #vivaaoamor #vivaaosnoivos #FabioFaria #PatriciaAbravanel #Tifa #lindos #amorquenãosemede 💍💐🙌🙏😍🌹👏❤ Uma publicação compartilhada por FC DA FAMÌLIA ABRAVANEL (@familia_abravanel) em Abr 29, 2017 às 7:32 PDT

Mais tarde se esbaldaram na pista com o show de Tiago Abravanel, que fez a noiva dançar sucessos da cantora Anitta.

Famosos, como o ex-jogador Ronaldo e Celine Locks, a cantora Wanessa Camargo e Marcos Buaiz e a apresentadora Silvia Abravanel, também prestigiaram os noivos na festa para 200 seletos convidados.

Ontem foi um dia especial para os amigos @fabiofaria55 e @patriciaabravanel toda felicidade do mundo pra vcs! Eu nao resisti e fiz um selfie com o ídolo #silviosantos Uma publicação compartilhada por Ronaldo (@ronaldo) em Abr 30, 2017 às 7:35 PDT

Patrícia e Fabio estão juntos desde 2013 e são pais de Pedro, de 2 anos.

Os dois ângulos da música rsrsrs. Patrícia e Fábio só no love, curtindo muito, e cantando junto. #felicidadesaosnoivos #FabioFaria #PatriciaAbravanel #Tifa #casamentoecumenico #vivaaoamor 😊👏😍❤💏💍 Uma publicação compartilhada por FC DA FAMÌLIA ABRAVANEL (@familia_abravanel) em Abr 29, 2017 às 8:29 PDT

O momento em que os homens da família se abaixam em reverência e celebração aos noivos, mais uma tradição judaica. #casamentoecumenico #PatriciaAbravanel #FabioFaria #lindos #vivaaoamor 🙏💍💐😍❤💏 Uma publicação compartilhada por FC DA FAMÌLIA ABRAVANEL (@familia_abravanel) em Abr 29, 2017 às 7:37 PDT