Patocan no Sons de Mercado

Dentro do projeto Sons de Mercado, que voltou à ativa no último sábado, a dupla instrumental Patocan se apresenta nesta terça-feira no Mercado Popular da 74, das 20 às 22 horas. Formado pelo músico Sérgio Pato (percussão) e pelo produtor musical turco Can Kanbay (violão e guitarra), o dueto conta ainda com a participação de Chico Chagas (teclado e acordeão), Marco Out...