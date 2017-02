Participantes do BBB 17 gritam ‘Volta, Dilma’ e ‘Fora, Temer’ durante castigo

Os participantes do Big Brother Brasil 17 (BBB 17) Ilmar e Marcos fizeram um protesto político na tarde deste sábado (4). Os dois receberam o chamado “monstro”, no qual eles são obrigados a cumprir tarefas dentro da casa.

Vestidos com a mesma fantasia que simboliza o lado bom e o ruim do cérebro, eles têm que gritar posições contrárias. Durante a prova, Marcos que interpreta o lado ruim disparou “Fora, Temer” e Ilmar, o lado bom, respondeu com um “Volta, Dilma”.

Marcos e Ilmar repetiram os gritos várias vezes, enquanto outros “brothers” observavam o protesto.

Até o próximo domingo (5), os dois só podem tirar o traje para ir ao banheiro.