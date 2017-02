O cantor goiano Gui Marques, participante do programa The Voice Kids, fará um pocket show nesta sexta-feira (24), no Araguaia Shopping, em Goiânia. A apresentação será às 19 horas, em frente à loja Inovar Cosméticos. A entrada é gratuita.

Guilherme Marques, de 14 anos, foi aprovado nas audições às cegas do programa global. Ele escolheu a música "Você Mudou", do sertanejo Cristiano Araújo, e foi escolhido para o time da dupla Victor e Leo.