Participante do ‘Shark Tank’ busca ajuda para lançar o produto ‘Tchau Bosta’

Um empreendedor irá ao programa Shark Tank Brasil desta quinta-feira, 3, para apresentar um desentupidor de privada com nome cômico e espera arrecadar investimento dos jurados. Ele pode não conquistar o investimento, mas com certeza arrancará risadas deles.

O empreendedor em questão é Maurício Durante, proprietário do desentupidor de privada Tchau Bosta. O produto é um adesivo extremamente aderente que deve ser colado na beira do vaso. Quando a descarga é acionada, o adesivo impede que a água transborde e a pressão força todo o conteúdo a descer à força pela descarga.

“Todo vaso sanitário, independente do valor ou do modelo, tem o problema de entupir”, resume Maurício sobre a importância de seu produto. Ele afirma que o vídeo de um protótipo já obteve mais de 30 milhões de visualizações na internet e acredita que boa parte do sucesso é por conta do nome.

Enquanto apresenta o seu produto, é evidente que todos os jurados seguram o riso. Um deles, Robinson Shiba, pergunta se não há risco nenhum do adesivo permitir que os dejetos escapem para fora da privada.

“Eu não quero baixar mais o nível da conversa, mas… Se tiver alguém que caga grosso aí pode mandar vir”, responde Maurício, ao que os jurados caem na gargalhada.

Ele confia no sucesso de seu produto e espera obter R$ 200 mil de um dos investidores. Ele lança o desafio: “Quem está comigo na bosta?”.

O programa Shark Tank Brasil vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20h, no canal Sony.