Parte da plateia do 'Domingão do Faustão' passa mal após comer carne estragada em churrascaria

Participantes da plateia do programa 'Domingão do Faustão' relataram passar mal neste domingo (5) após almoçarem no restaurante South's Place Steakehouse, em São Paulo. As vítimas procuraram o colunista Leo Dias para divulgar o caso.

De acordo com os integrantes da caravana, as pessoas começaram a passar mal após comerem uma carne que estaria estragada. Todos que se sentiram mal foram encaminhadas para o Centro Médico da Rede Globo.

Procurados, os representantes do restaurante citado disseram que desconhecem o problema e afirmaram que a cozinha do estabelecimento é vistoriada diariamente.

No total, cerca de 300 pessoas compareceram ao restaurante no último domingo.