Paredão Formado: Emilly X Marinalva X Pedro; quem você quer eliminar do BBB17?

Com uma votação cheia de surpresas, mais um paredão do BBB17 já está formado! E novamente, três brothers disputam para seguir na casa mais vigiada do Brasil: Emilly, Marinalva e Pedro.

Um resumo de como foi a formação do paredão. A Roberta, o Anjo da semana, imunizou Ieda. Além disso, por estar com a pulseira vermelha dada pelo líder Ilmar, também pode indicar alguém direto para o paredão. Assim, sobrou para a Marinalva.

Já o líder Ilmar foi direto e indicou Pedro por ser um grande competidor e que sabia que o jornalista também votava nele.

Por fim, no quarto do confinamento, Rômulo, Pedro, Vivian, Marinalva, Roberta e Ieda votaram em Emilly. Marcos votou na Vivian. Emilly e Daniel votaram em Rômulo. Assim, Emilly foi para o sexto paredão com seis votos da casa.

E você, quem quer ver fora do BBB17?