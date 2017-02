Paredão BBB: Sisters Mayara e Vivian se enfrentam

Depois de um fim de semana de festas e de brigas, o paredão foi formado no Big Brother Brasil 17. O Anjo Daniel imunizou Manoel, que se envolveu em uma briga na manhã deste domingo com Marcos, e deu um lição no rapaz. "Venha para jogar e deixe as coisas pessoais de lado", disse.

Emily, a líder, que também estava imune, indicou a sister Vivian, como já tinha comentado na casa que ia fazer. O argumento foi de que ela não conhece Vivian o suficiente, que se fechou em um grupo com Manoel e Mayara. A casa parece sentir o mesmo, pois indicou Mayara com 7 votos de 13. O argumento da maioria foi de que a sister teria se fechado e que ela e seus amigos não enturmaram com os demais. Marcos foi o segundo mais votado, com 5 votos. Ilmar ganhou um voto.

As sisters emparedadas choraram muito e disseram, entre lágrimas, que não foi justo.