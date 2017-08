'Parece um velho tarado', diz Patrícia Abravanel ao pai, Silvio Santos

Com mais uma comentário machista para a conta, o apresentador Silvio Santos recebeu uma "bronca" da filha Patrícia Abravanel em seu programa deste domingo, 20, durante participação no quadro "Jogo dos Pontinhos". Após ouvir o pai passar vários minutos comentando o corpo da atriz Lívia Andrade em uma foto dela vestindo biquíni, Patrícia não aguentou.



"Um senhor, bisavô, fica falando da menininha loirinha. Parece um velho tarado. Não é para o seu bico nem para os seus olhos", disparou a apresentadora. Lívia também se defendeu: "Tem duas semanas que o senhor não tira minha bunda da cabeça. Fica aí toda hora olhando minha bunda e mostrando."



Silvio retrucou. "Posso garantir, se você quiser 'dar' para mim, eu não quero", respondeu o dono do SBT. No mesmo quadro, ele também voltou a afirmar que a modelo Helen Ganzarolli havia sido amante de Gugu Liberato nos anos 1990.



