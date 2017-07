Parceria entre Anitta, Pablo Vittar e Major Lazer, ‘Sua cara’ tem clipe divulgado

Após prometer aos fãs que o clipe da música “Sua Cara” ficaria disponível neste domingo (30), o vídeo da parceria entre Anitta, Pablo Vittar e Major Lazer foi divulgado nesta tarde.

As gravações realizadas no deserto do Saara, no Marrocos, começaram no dia 22 de junho e desde então gerava comentários nas redes sociais. Nas imagens divulgadas anteriormente e no clipe lançado, as divas da música pop brasileira aparecem com looks arrojados e sensuais.

A faixa é a segunda do novo trabalho de Major Lazer “Know No Better”, lançado em 1º de junho. “Sua Cara” é a música mais reproduzida no Brasil no aplicativo Spotify.